بالصور- محمد رمضان يحقق أمنية سيدة من قنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك"، صورًا جمعته بسيدة من أهالي محافظة قنا، داخل لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وكتب رمضان: "قالتلي أنا من الصعيد محافظة قنا بلدياتك، وطلبت صورة معايا وموبايلها مابيصورش، قولتلها هنتصور بموبايلي وهرفع الصورة عندي، وثقة في الله محافظة قنا كلها هتشوفها".
وشارك رمضان أمس في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ويقوم رمضان حاليًا بتصوير دوره في مسلسل "زلزال" من بطولته ومشاركة حلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، وحسام داغر، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سنرجي".
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