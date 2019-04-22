محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
احتفلت النجمة المكسيكية العالمية، سلمى حايك، بعيد الفصح والذي يوافق يوم 21 أبريل من كل عام، ونشرت صورًا عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، والتي ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في جلسة تصوير مع عدد من الكلاب.
وعلقت سلمى على الجلسة قائلة: "هذا العيد بدلاً من أن أقوم بالاحتفال بالبيض، قمت بالاستمتاع مع كلابي زارا ومالا"، ولاقت جلسة التصوير إعجاب الآلاف من متابعيها.
وتواصل سلمى تصوير مشاهدها الخارجية من الجزء الثاني لفيلم الأكشن والكوميديا "The Hitman’s Wife’s Boydguard" ويشاركها البطولة كلاً من ريان رينولدز وصامويل ال جاكسون مطلع العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مع الكلاب.. سلمى حايك تستمتع بإجازة عيد الفصح بجلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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