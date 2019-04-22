لقبوه بـ"العفريت" ومات مستمعا للقرآن.. 12 معلومة عن عدلي كاسب في ذكرى ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حلت أمس الأحد، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عدلي كاسب، الذي ولد يوم 21 أبريل 1918، وتميز بالأداء الرائع والقدرة على تجسيد الشر بنفس قدرته على تجسيد الطيبة والسذاجة التي تصل أحيانًا لحد البلاهة.

نجح كساب في المسرح والسينما والتلفزيون، وكان لديه قدرة كبيرة على تغيير جلده بين الأدوار المختلفة، فهو الجزار العنيف في "السفيرة عزيزة" والخال الساذج في "العريس يصل غدًا".

ونرصد في هذا التقرير احتفالا بذكرى ميلاد الفنان الكبير معلومات عن حياته:

1- وفقًا لحوار ابنه الفنان ممدوح عدلي كاسب في برنامج "يسعد صباحك" على التلفزيون المصري، كان والده محبًا للتمثيل وقادر على معايشة أي شخصية يؤديها، لهذا أطلقوا عليه "الفنان ذو الألف وجه"، و"عفريت السينما".

الفنان في لقاء نادر

2- كره كاسب دور "أبو جهل" في فيلم "هجرة الرسول"، الذي أداه بمنتهى البراعة، وكرهه لأنه كان رجلًا مصليًا ومؤمنًا، وفقًا لتصريحات ابنه.

3- قال ممدوح كاسب، إن دوره في فيلم "لقاء في الغروب" هو أكثر الشخصيات التي أداها تشبهه، حيث كان والده "طيب جدًا".

عدلي كاسب ورأيه عن الزواج، من فيلم (العريس يصل غدا 1963).

4- كان من أصدقائه المقربين الفنانين عبدالمنعم إبراهيم، وشكري سرحان، وسعيد أبو بكر، وصلاح سرحان، وإبراهيم سعفان.

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5- عندما أصيب الفنان الراحل حسن فايق بالشلل في نهاية حياته، كان كاسب الفنان الوحيد الذي يزوره.

6- أصعب اللحظات التي مرت عليه يوم خروجه على المعاش من وزارة التربية والتعليم، حيث كان يعمل وكيلًا للوزارة في إدارة التربية المسرحية، وتوفى بعدها بثلاثة أيام.

نجل الفنان في حوار نادر

7- يقول ممدوح كاسب، إن والده مات وهو مبتسم، وكان يسمتع إلى القرآن من مقرئه المفضل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.

8- أشقائه الثلاثة طه وإحسان وعطية، توفوا جميعًا بـ"أزمة قلبية".

9- كان نجيب الريحاني مثله الأعلى في التمثيل، وكان يقول إنه "صاحب مدرسة في التمثيل"، وكان يعتبر زكي طليمات، أستاذه لأنه ساعده على أن يصقل موهبته بالدراسة، كما كان يستشير زوجته وابنته أمينة في الأدوار والسيناريوهات التي تعرض عليه.

10- كان روتينه المعتاد في يوم الجمعة، أن يذهب للصلاة مسجد سيدي الأنصاري في منطقة مصر القديمة، ويجلس بعد الصلاة ليقابل أهل المنطقة ويسلم على الناس وكان يحرص يوم الخميس على الصلاة في مسجد الحسين.

11- توفى بعد إصابته بإزمة قلبية عقب عودته من بروفات عمل جديد مع الفنان حسن يوسف، والمخرج إبراهيم الشقنقيري، في 13 سبتمبر 1978، عن عمر ناهز 60 سنة.

12- توفى نجله الفنان ممدوح عدلي كاسب يوم الخميس 25 سبتمبر 2014، بعد صراع مع المرض.