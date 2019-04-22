أنغام: هذا اللقب ما يناديني به زوجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً من برنامج «Karaoke Carpool بالعربي»، لأنغام وهي تتحدث عن اسم الدلع الذي يناديها به زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وقالت أنغام لمقدم البرنامج، إن زوجها لا يجد حتى الآن اسماً يناديها به، إلى أن وصل أن يمنحها لقب دكتورة، وتجيبه بـ «نعم يا فندم» عندما يناديها بهذا اللقب.

وأكدت خلال اللقاء أيضاً، الذي انتشرت الكثير من مقاطعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن زوجها شخصية قيادية بشكل كبير، ولكن ليس ديكتاتوراً، ولكنه يجب أن يكون على علم بكل شيء تقوم به أنغام، سواء أكان كبيراً أم صغيراً.

واحتفلت أنغام خلال الفترات الماضية بتوقيع ألبومها الغنائي الجديد «حالة خاصة جداً» بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، التي قامت بإنتاج الألبوم.

الجدير بالذكر، أن أنغام تعرضت لهجوم عنيف خلال الأيام الماضية بسبب تصريحاتها في أحد اللقاءات عن منتقدي زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، ورؤية الكثيرين أنها أفسدت حياته الشخصية؛ خاصة وأنه متزوج ولديه أبناء، ووصفتهم بأنهم لا يعرفون معنى الحب، وأن الشخص الذي لا يرضى بزواجهما لا تنشغل به تماماً، ولا تضعه في اعتبارها مهما كانت علاقته بها.



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