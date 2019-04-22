محمد هنيدي يعرض «3 أيام في الساحل» بعد شهر رمضان، بالسعودية

أعلن المخرج والمنتج مجدي الهواري والمشرف على مشروع كايرو شو، عن موعد عرض مسرحية 3 أيام في الساحل، التي عاد من خلالها النجم محمد هنيدي لخشبة المسرح بعد غياب دام عدة سنوات، في المملكة العربية السعودية، وقال إن المسرحية ستعرض بالمملكة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وأن أبطال العمل بأكلمهم سيشاركون في العرض؛ خاصة وأن المسرحية سيتم عرضها في عدد من الدول العربية، ولكن لم يتم حسم موعيد العرض النهائي حتى الآن.

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كما سيتم عرض المسرحية في عدد من الدول الأوروبية، ولكن لم يستقر عليها أيضاً حتى الآن، وأعرب الهواري عن سعادته البالغة بالنجاحات الكبيرة التي حققتها المسرحية، والتي حققت إيرادات كبيرة في أيام عرضها القليلة، وأشاد بمشروع كايرو شو، الذي قال عنه إنه أعاد إحياء المسرح المصري من جديد، سواء على مستوى الأعمال العامية أو الروايات العالمية، التي تم تحويلها لعروض مسرحية مثل الملك لير، التي يقدمها النجم يحيى الفخراني حالياً.

الجدير بالذكر، أن مسرحية 3 أيام في الساحل، يشارك في بطولتها محمد محمود، وأحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبوعوف، ومحسن منصور.