آديل تعلن انفصالها عن سيمون كونيكي

حالة من الجدل الشديد أثارتها النجمة العالمية آديل، بعد أن أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن زوجها سيمون كونيكي، بعد قصة حب دامت 8 سنوات، وأصدرت آديل بياناً رسمياً صادراً عنها شخصياً، قالت من خلاله: «لقد انفصلت آديل وزوجها، لكنهما مازالا ملتزمين بتربية ابنهما معًا بكل حب، وكما هو الحال دائمًا، يريدان بعض الخصوصية».

واستقبل محبوها الخبر كالصدمة؛ خاصة وأن جمهورها يعلم جيداً طريقة ارتباطها بزوجها، وحالة الحب التي كانا يعيشانها من عام 2011؛ حيث بدأت علاقاتهما في 2011، واستقبلا ابنهما أنجيلو الذي يبلع من العمر 6 سنوات الآن عام 2012، وتزوجا في عام 2016 بعد خمس سنوات قضياها في حالة حب شديدة.

الجدير بالذكر، أن آديل من أكثر النجمات الإنجليز حصولاً على جوائز، وأنها من أكثر النجمات اللاتي يتكتمن دائماً تفاصيل حياتهن الخاصة؛ حتى أن عدداً ليس بالقليل من المقربين منها، أكدوا أنها لن تدلي بأية تصريحات أخرى عقب انفصالها عن سيمون، وأنها اكتفت بالبيان الرسمي الذي أصدرته.

من أهم أعمال آديل: أغنية «hello»، التي أطلقتها عام 2015، وحققت نجاحاً كبيراً في كافة دول العالم، وتخطت نسب مشاهدتها عبر موقع يوتيوب الـ2 ونصف مليار مشاهدة.