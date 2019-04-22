زوجة علي ربيع تعلن طلاقها وتتهم الفنان بطردها من المنزل بسلب والدته

أعلنت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع طلاقها عبر حسابها على كل من انستقرام وتويتر حيث كتبت منذ ساعات منشورا أثار الجدل على السوشال ميديا قالت خلاله :" أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك وأطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك شكرًا يا قلب أمك.. شكرا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".".

وعلقت ندى على صورة المنشور: "أنا خصيمة أى حد ظلمنى أنا وبنتي أو أثر عليا تأثير سلبى في حياتى وخربهالى وعند الله تلتقى الخصوم ويوم القيامة نلتقي أمام الله إليك فوضت أمرى يا الله وأنت خير وكيل".

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ولم تكشف ندى أي تفاصيل إضافية إن كان الطلاق قد تم بينهما رسميا أم لا فيما لاقى منشورها تفاعل عدد كبير من متابعيها ومحبي الفنان الشاب ممن دعوا لهما بصلاح الحال فيما وقف كثيرون إلى جانبها ودعموها في موقفها وطالبوها باللجوء إلى القضاء.

علي ربيع لم يرد على تصريحات زوجته ولم يعلق على الأمر من جانبها عادت ندى للتدوين عن الواقعة بقولها :"طبعا يا جماعة لو الأكونت بتاعي اتقفل أكيد هتكونوا عارفين مين اللي عمل كدا"، وبعدها بدقائق نشرت في خاصية الاستوري قائلة :"حسبي الله ونعم الوكيل".

من المعروف أن علي ربيع أحد النجوم البارزين في مسرح مصر وتالق في موسمه الأول وشارك بعدها في عدد كبير من الأعمال الفنية وحقق نجاحات كبيرة وشارك في رمضان الماضي بمسلسل "سك على اخواتك" الذي شاركه في بطولته عددد كبير من نجوم الفن منهم هنا الزاهد وصبري فواز واخراج وائل احسان.