إليسا في جدة تتعرض للإنتقادات بسبب خطأ غير مقصود

حقق حفل إليسا الأول في السعودية نجاحا كبيرا، ونشر الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع " إنستقرام"، عدد من الفيديوهات تظهر حجم التفاعل الجماهيري معها.
إليسا أعتمدت إطلالة محتشمة، تتماشى مع عادات وتقاليد المجمتع السعودي، وحصدت تفاعلاً كبير من الجمهور الذي ردد أغانيها معها.
لكن في المقابل، تم تداول فيديوهات أخرى لإليسا، من بينها فيديو حظي بالإنتقادات عندما قالت أن جدة هي عروس البحر المتوسط بينما تقع مدينة جدة تقع على البحر الاحمر، بالإضافة إلى فيديو آخر طريف، سألت فيها سالم الهندي إذا كان مسموحاً لها بالرقص ليأتيها الجواب "كلا".
من ناحية أخرى، أعلنت إليسا أنها أرجأت طرح كليب أغنية "كرهني" لأن المخرجة أنجي الجمال طلبت المزيد من الوقت، لكي يبصر هذا العمل النور بطريقة جيدة ومثالية.
يشار إلى أن إليسا سوف تحيي خلال الفترة المقبلة في مجموعة من المهرجات هي "قرطاج" في تونس و"موازين" في المغرب و"أعياد بيروت" في لبنان، بالإضافة إلى حفل على مسرح الاولمبيا في باريس
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