وفاة والدة الفنان هشام عباس

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 03:54 صباحاً - غيب الموت والدة النجم الكبير هشام عباس بعد أزمة صحية مرت بها خلال الفترة الماضية، وشيع الجثمان، عقب صلاة العشاء اليوم، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وتم دفنها في مقابر العائلة، ومن المقرر إقامة العزاء الأربعاء المقبل.

وأعلن خلال الساعات الماضية عبد الرحمن الصياد المسؤول الإعلامي السابق لنقابة المهن التمثيلية، وفاة والدة هشام عباس، وذلك عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “والدة صديقى الفنان هشام عباس المحترم في ذمة الله.. ألف رحمة ونور عليها وربنا يصبر قلبه”.

يشار إلى أن هشام عباس، يقدم حاليا برنامج “شريط كوكتيل”، الذي يستضيف من خلاله نجوم الغناء والطرب، ويستعيد معهم ذكريات فترة التسعينيات التي تميز بها الكثير من المطربين والذين اختفوا خلال الفترات الماضية بسبب انتشار “السوشيال ميديا” التي أصبحت تصنع النجوم حاليًا.