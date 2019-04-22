أحمد إبراهيم لا يريد انجاب اطفال من انغام!.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 03:54 صباحاً - كشف الموزع أحمد إبراهيم انه لا يريد انجاب اطفال من زوجته الفنانة انغام لأنهم لا يريدون لشيء ان يشغلهما عن حبهما لبعض، حسب تعبيره.

فقد قال احمد ابراهيم، في حوار أجراه مع مجلة “زهرة الخليج”، ردا على سؤال حول الانجاب أن «أنغام لا تزال قادرة على الإنجاب، وأنا كذلك، لكن بالنسبة إلي كانت لي تجربة أبوة، ولدي الآن ولدان هما «مالك وعيسى»، أحبهما جداً، ولا أحب أن يكون لي في الدنيا أبناء غيرهما، وأعتقد أن أنغام لديها التفكير ذاته بعد أن رزقت بولديها عمر وعبد الرحمن. ومن الطبيعي أن أي اثنين يحبان بعضهما يتمنيان إنجاب أولاد، لكني أرى أن إنجابنا أطفالاً قد يكون عاملاً سلبياً في علاقتي بأنغام؛ لأننا «جئنا لبعض فرصة كي نعوض أنفسنا عن (حاجات كتيرة جداً)، ولا نريد لأي شيء أن يشغلنا عن بعضنا».

من ناحية اخرى، كشفت انغام انهما تزوجا بتاريخ (18 أكتوبر) الماضي، لكن اللحظة التي احتفلا فيها بزواجهما كانت «ليلة رأس السنة 2019»، بينما كانا في «مكة المكرمة» يؤديان معاً العمرة وأضافت: “هل هناك إشهار بزواجنا أكثر من أن يرانا الجميع ونحن نعتمر في بيت الله؟!”.