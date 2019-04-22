تتويج الجزائرية سمارة يحيى ملكة جمال العرب 2019.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 03:54 صباحاً - أعلنت لجنة تحكيم مهرجان تتويج ملكة جمال العرب، برئاسة الدكتورة حنان نصر، السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ملكة جمال الجزائر الأميرة سمارة يحيى ملكة جمال العرب لعام 2019.
ونالت الفلسطينية لورين أمسيح لقب الوصيفة الأولى، أما الوصيفة الثانية فكانت من نصيب اللبنانية مريم كمون، بينما كانت الوصيفة الثالثة المغربية نبيلة عقيلي، فيما أخدت اليمنية نرمين الجعفري لقب الوصيفة الرابعة.
وحصدت ملكة جمال العرب بمصر يمنى سعيد، على لقب الفتاة المثالية، بينما حصلت ملكة جمال العرب، عراق شمس حميد، على لقب “ميس موديل”.
وقد غصت مواقع التواصل بصور سمارة وبإطلالاتها المتميزة، خاصة التي عكست من خلالها أصالة التراث الجزائري، على غرار لباس الكاراكو العاصمي والزي القبائلي والشاوي.
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