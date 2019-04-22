سيرين عبد النور ترد على متابع سألها: “ازاي اله يموت”… فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 03:54 صباحاً - احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد الفصح وشاركت بعض التغريدات من وحي هذه المناسبة وذلك عبر حسابها على تويتر.

ونشرت سيرين عبد النور مقطع فيديو قصير وعلقت عليه: “المسيح قام حقاً قام ونحن شهود على ذلك فصح مجيد”.

وفيما تقاعل الكثير من متابعي سيرين عبد النور مع تغريدتها بطريقة ايجابية متمنين لها فصحا مجيدا غير ان البعض تفاعل بطريقة سلبية كاحدهم الذي سألها: “المسيح قام !!! يعني كان ميت ،ازاي اله يموت طب ازاي مدفعش عن نفسوا طب ازاي حيكرمكم ويرزقكم طب قبل م يقوم مين ال كان مدينا حياه ،لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد”.

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وقد ردت سيرين عبد النور على هذا المتابع بالقول: “روح اقرأ بالانجيل بتعرف الجواب !!! وحقاً قام”.

يذكر ان اليسا كانت قد تعرضت بدورها لتغريدات سلبية غير انها هددت اصحابها بالبلوك مؤكدة انها لن تساوم في هذا الموضوع.