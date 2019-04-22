الصينية ران جيا تختتم فعاليات "موسيقى أبوظبي الكلاسيكية"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيت عازفة البيانو الصينية ران جيا عرضاً مذهلاً في ختام فعاليات موسيقى أبوظبي الكلاسيكية لموسم 2018- 2019، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. حيث قدمت في أول ظهور لها في الشرق الأوسط برنامجاً موسيقياً يجسد أروع الأعمال الرومنسية.

وتضمن الحفل الموسيقي الذي أحيته_ العازفة التي تُعد من ألمع الموسيقيين في العصر الحديث_ على مسرح أبوظبي عرضاً متجدداً لأعمال المؤلف الموسيقي النمساوي فرانز شوبرت. علماً أنها افتتحت الحفلة بثلاث مقطوعات منفردة على البيانو لأحد أبرز الملحنين الصينيين المعاصرين وهو والدها داكون جيا.