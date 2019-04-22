دعاء فاروق تكشف سرا عن صديقتها الإعلامية دعاء عامر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الإعلامية المصرية دعاء فاروق سرا عن صديقتها الإعلامية دعاء عامر، لا يعرفه عنها عدد كبير من جمهورها.

دعاء فاروق كشفت أن دعاء عامر مغرمة بالتصوير بدرجة كبيرة، وأنه لا يمر يوما دون أن تمارس هذه الهواية، ونشرت مجموعة صور لها وهي تقوم بالتصوير بهاتفها الجوال.

وعلقت على الصور، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “سؤال اليوم هل ممكن دعاء عامر تعيش يوم واحد في حياتها بدون تصوير؟ لا الصيغة غلط معلش.. هل ممكن دعاء عامر تقدر تعيش ساعة واحدة وهي خارجة برة بيتها بدون تصوير؟؟؟ الإجابة : انتي مجنونة ازاي تسألي سؤال زي ده؟”.

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وأضافت: “دعاء عامر تعشق الصور والتصوير من قبل اختراع الموبايلات والسيلفي اصلا... ولنا مع بعض صور قديمة بكاميرتها اللي ملازماها طول حياتها.. دعاء تسيب عيل من عيالها بس متسيبش الكاميرا ابدا”.

وكانت الإعلامية ريهام إبراهيم قد دعت مؤخرا عدد كبير من صديقاتها من نجمات الإعلام على “عزومة شم النسيم” في منزلها، وكان من بين الحضور كل من الإعلامية دعاء فاروق، والإعلامية دعاء عامر، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامية هبة الأباصيري، والإعلامية سالي شاهين.

كما حضرت الإعلامية سناء منصور، والإعلامية سهير جودة، والإعلامية مريم أمين، والإعلامية رولا خرسا، والإعلامية شيرين الشايب، والفنانة داليا البحيري.

وقد غلب على الحفل طابع المرح والألفة بين الإعلاميات، والتقطن الكثير من الصور التذكارية، والتي نشرتها الإعلامية دعاء فاروق، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.