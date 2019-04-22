نجوم الفن المجتمع فى حفل ودينج فاشون.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

اقيم حفل ودينج فاشون السنوي، داخل فندق دوسيت بالتجمع الخامس، بحضور كوكبة من نجوم الفن والمجتمع المهتميين بالموضة والأزياء.

وتم خلال الحفل عرض مجموعه من فساتين الزفاف، وأيضا فساتين السهرة، من مختلف بيوت الأزياء والمصممين المصريين.

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كما تم خلال الحفل تكريم كل من الإعلامية والفنانة شرين الطحان، والفنانة لي لي قاسم، وقدمت الفقرة الغنائية المطربة إيناس عز الدين، وقد أطلت بفستان أصفر طويل، وتزينت بمكياج قوي، وأطلت بتسريحة مميزة، وقدمت عدد كبير من أجمل الأغاني، التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وحضر الحفل كل من المنتج هشام شعبان، والفنانة كلوديا حنا، والفنان تامر فرج، والفنانة سارة سعد، والإعلامية نرمين المصري، والمستشار محمود حلمي، والمطرب أحمد زكريا، ومجموعة أخرى من الضيوف.