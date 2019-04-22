أصالة تبدأ حرب كلامية على أنغام بصورة مع طليقة زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية أصالة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة لها برفقة ياسمين عيسى، من حفل عيد ميلاد الأخيرة.

وعلقت أصالة على الصورة قائلة: «ياسمينة الحبيبة الغالية كلّ سنة وأنتي بخير.. وأنتِ بتستحقّي الخير والسعادة والاستقرار والوفا يا وفيّة».

واعتبر العديد من متابعيها أن تهنئتها ما هي إلا رسالة موجهه للفنانة أنغام، خاصة كلمة “وفيه” وتساءل البعض لو كانت أنغام تزوجت من أخر غير ابنة شقيقة زوجها طارق العريان، هل كانت أصالة ستساندها بهذا الشكل.

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في الوقت نفسه وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة لياسمين قائلة: «كل سنة وأنتي قوية»، وذلك بعد الهجوم الذي شنته مؤخرًا على أنغام، بسبب صورها مع زوجها في حفل إطلاق ألبومها الأخير «حالة خاصة جدًا».

وكانت أصالة، قد قامت بإلغاء صداقتها مع أنغام، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وفور الإعلان عن زواج أنغام، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج ابنة شقيقة المخرج طارق العريان سابقًا.

كما أن أنغام، تجاهلت حروب أصالة، ضدها منذ زواجها ولم تعلق عليها سوى خلال استضافتها في برنامج “كاربول كاريوكي”، مع الفنان هشام الهويش، والمذاع عبر فضائية “دبي”، قائلة: طاللي مش عاجبه زواجي يتفلق”، كما أنها اختارت شيرين عبدالوهاب، لتكون الأقرب لقلبها من أصالة.