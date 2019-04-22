هاني شاكر: عضلات محمد رمضان العارية لن تنفعه أمام النقابة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على البلاغات المقدمة ضد الفنان المصري محمد رمضان، بعد إحيائه أول حفل غنائي له.

وقال هاني شاكر، خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”، إنه يجب على محمد رمضان، أن يتقدم لاختبارات النقابة ويغني أمام اللجنة ليحصل على التصاريح الخاصة بإحياء الحفلات.

وأضاف، أن عضلات محمد رمضان التي يستعرضها في الأغينات أو حتى في حفله عندما ظهر عاريًا دون ارتداء قميص، لن تنفعه في الغناء.

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يذكر أن المحامي سمير صبري، كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام، وشكوتين لنقابتي المهن التمثيلية والموسيقيين ضد الفنان محمد رمضان لظهوره عاريًا في حفل غنائي، كما طالب البعض بتدخل النقابة لوقفه عن الغناء مرة ثانية.

يذكر أن محمد رمضان أحيا أول حفل غنائي له يوم 29 مارس الماضي، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وحضر الحفل حشد هائل من جمهور محمد رمضان الذي فاق كل التوقعات، وذكرت بعض الأنباء أنه وقع على عدد من الحفلات الفنية خارج مصر.