محمد رمضان وسميرة أحمد وصابرين وفيفي عبده ونجوم الفن يشاركون في الاستفتاء على الدستور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في اليوم الثاني من الاستفتاء.

وكان من أبرز الفنانين المشاركين الفنان محمد رمضان، والذي أدلى بصوته في لجنته الانتخابية في الدقي، كما شارك الفنان محمد فؤاد وأدلى بصوت في لجنته بالجامعة العمالية في مدينة نصر.

وأدلت الفنانة فيفي عبده بصوتها داخل لجنتها الانتخابية في مدرسة الأوقاف الثانوية بالمهندسين، وقالت: “أنا نزلت عشان بحب مصر ام الدنيا وبحب ترابها وكل الناس لازم تنزل وتشارك لان دي بلدنا اللي بنحبها ونعشقها”.

وكان من بين الفنانات اللاتي شاركن الفنانة المصرية صابرين، حيث أدلت بصوتها داخل لجنتها الانتخابية بمركز الشباب الرياضي بالشيخ زايد، وأدلت الفنانة سميرة أحمد بصوتها في لجنته بكلية تربية.

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كما أدلت الفنانة دلال عبد العزيز بصوتها داخل لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الاعدادية بالدقي، وأدلت رجاء الجداوي بصوتها داخل لجنتها الانتخابية بالادارة المركزية لشئون المساحة.

كما شاركت الفنانة ليلى عزالعرب في الاستفتاء، وأدلت بصوتها داخل لجنتها الانتخابية بكلية فنون جميلة بالزمالك، وأدلت الفنانة هالة صدقي بصوتها داخل لجنتها الانتخابية بكلية فنون جميلة بالزمالك.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.