ابنة روبي تتحول لنسخة منها بأحدث ظهور لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نشر المخرج المصري سامح عبدالعزيز صورة حديثة لابنته «طيبة»، من زوجته السابقة الفنانة روبي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

ابنة روبي والمخرج سامح عبدالعزيز بدت نسخة مصغرة من والدتها، ولاحظ الجمهور ذلك من خلال عدد من التعليقات، وانهالت عليه عبارات الغزل التي أثنت على جمال ابنته.

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سامح عبدالعزيز خرج مؤخرا من السجن ضمن قائمة العفو التي صدرت بمناسبة عيد الشرطة السابق، وذلك بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات في تهمة تعاطي مخدرات وحيازتها.

يُذكر أن روبي تزوجت من سامح عبدالعزيز سرا، وفاجأت جمهورها بخاتم الزواج في حفل زفاف شقيقتها، بينما حدثت خلافات عديدة بينها وبين سامح، مما أدى إلى انفصالهما أكثر من مرة، وعاد الثنائي لبعضهما مرتين حتى حدث خلافهما الأخير أثناء تصوير مسلسل «رمضان كريم».

وكان آخر أعمال سامح عبد العزيز هو فيلم “سوق الجمعة” الذي عرض في أغسطس الماضي، وكان من بطولة عمرو عبد الجليل وصبري فواز وريهام عبدالغفور ودلال عبدالعزيز ومحمد لطفي وأحمد فتحي وقصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط.