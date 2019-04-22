كارول سماحة تحتفل بحصولها على الجنسية المصرية في حفلها مع عبدالحليم حافظ.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حفل غنائي كبير على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من جمهورها.

الحفل شهد لأول مرة ظهور العندليب الأسمر الراحل عبدالحليم حافظ بتقنية الهولوجرام، ووجهت كارول تحية كبيرة للعندليب وقالت: “الحلم إللي بنعيشه الليلة هو حلم من الزمن الجميل لأسطورة مصرية”، ثم قدمت معه دويتو لأغنية “على قد الشوق”، وأغنية “أحلف بسماها”.

الفنانة اللبنانية تألقت خلال الحفل بفستان أنيق وقصة شعر مميزة، وقدمت مجموعة كبيرة من أجمل أغانيها، والتي قدمتها على مدار مسيرتها الفنية، وذلك بصحبة أوركسترا جورج قلته.

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وحرصت كارول على توجيه التحية لزوجها رجل الأعمال وليد مصطفي على مجهوده لظهور الحفل بهذا النجاح، وقالت: “لم أرى أحد يحب وطنه بهذا القدر مثل زوجي وليد الذي أتعلم منه الوطنية”.

واحتفلت بحصولها مؤخرا على الجنسية المصرية، حيث قالت: “أول بلد عربي احتضني بعد لبنان هي مصر، كما إنها احتضنتنى عاطفيا، وأحب احتفل بحصولي على الجنسية المصرية، وأتشرف ان أكون مصرية، فجميعنا تربى على الفن المصرى”.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة إلهام شاهين وشقيقها الفنان أمير شاهين، والفنانة ليلى علوي ، والفنانة بشري، والفنانة هالة صدقي، والإعلامية بوسي شلبي، والمنتج جمال العدل، والمنتج هشام عبدالخالق.