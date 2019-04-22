تطورات الحالة الصحية للفنانة البحرينية صابرين بورشيد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف والد الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد مؤخرا عن إصابتها بمرض خطير، حيث أكد أن ابنته تعاني من 3 أورام في الرأس، وسافرت صابرين للخارج لاستكمال علاجها.

الإعلامية آلاء الوزان كشفت عن آخر تطورات الحالة الصحية لصابرين بورشيد، نقلا عن والدها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “اليوم طلعت النتائج صابرين فيها ورم (لمفاوي) وراح تاخذ في المرحلة الأولى جلستين كيماوي خلال شهرين بعدها راح يصور الدماغ لمعرفة مدى استفادتها من العلاج، وبعدها راح يقرر هل العلاج يحتاج إلى كيماوي أو لا وهل يطول العلاج أم لا “.

وأضافت: “وراح ترجعلها الذاكرة بعد العلاج هذا مؤكد بس ما قال إن هذا الورم سرطاني وقال 70 إلى 80 % من هالحالات تتعافى وترجع للحياة الطبيعية.. فنرجو الدعاء لصابرين بالتوفيق والشفاء من هالمرض.. كلام والد الفنانة صابرين بورشيد”.

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ودعت لها بالشفاء العاجل، حيث قالت: “اللهم اشفها شفا لا يغادر سقما.. الله يسهل عليك يا الغالية.. وانتي أقوى من المرض”.

وكان والد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد قد كشف عن إصابتها بمرض خطير، حيث نشر صورة لها وهي راقدة على سرير المرض في المستشفى العسكري، وكشف أن ابنته تعاني من 3 أورام في الرأس، حيث قال: ”فجأة لاحظت على ابنتي انها كثيرة النوم ولا تتذكر أحدا من أصدقائها ولا تعرفهم الا أنا وأمها.

وناشد ملك البحرين بالتدخل لعلاج ابنته، حيث قال: “لذا اناشد جلالة الملك ان يأمر بعلاج سريع لابنتي فهي في خطر وتحتاج عملية عاجلة في الرأس”.

وبالفعل استجابت وزارة الصحة البحرينية لمطالبة والد الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد بعلاجها في الخارج، واستكملت الوزارة إجراءات نقل الإعلامية البحرينية، إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم، نظرا لحاجتها للعلاج السريع خارج البلاد.