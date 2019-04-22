نجلاء بدر: زوجي عينه زايغة ويبيص بره

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر، بعض عيوب زوجها رجل الأعمال محمد عفيفين والتي استطاعت أن تجعله يقلل منها كثيرًا طوال فترة زواجهما.

نجلاء بدر، قالت خلال استضافتها في برنامج «سهرانين»، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on e: «زوجي كانت عينه زايغة إلا أنني استطعت أن أمنعه من هذا، وهو مثل كل الرجال ينظر إلى أي امرأة، وأنا أيضاً أنظر إذا كان هناك رجل وسيم لكنها نظرة عابرة».

وأضافت: «الفرق بيننا أنه ينظر ويعلق، بل أجد في أوقات أن من كان ينظر لها تقف بيننا وأتعجب من أين جاءت».

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وتابعت: «في الفترة الحالية بدأ يشعر أن ذلك الأمر يضايقني، فبدأ يقلل منه لأنه في النهاية سوف يذهب كل واحد إلى بيته فليس من الظريف أن يظل طوال اليوم يعلق على جمالها ومفاتنها».

وأكدت خلال الحلقة أنها لا يمكن أن تفعل مثله لأنه لن يكون سعيدًا بذلك لأنه يغار عليها.

نجلاء تنافس في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «أبو جبل»، مع الفنان مصطفى شعبان، وتقدم فيه دور زوجة شقيقة مصطفى، سيدة شريرة تدبر المكائد للعائلة.