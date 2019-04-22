الموت يفجع لطيفة في شقيقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الفنانة التونسية لطيفة بوفاة زوجة شقيقها الأكبر حسن، والتي تدعى “حلومة”، ونعتها بكلمات مؤثرة جدا.

لطيفة كتبت، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “دموعي تسبق قلمي عاجزه على نعيك يا غالية.. حلومة الأخت الأكبر التي لم تلدها أمي بل ربتها وأحببناها كلنا، ضفرتلي شعري وأنا طفلة.. وصلتني أول يوم لمدرستي.. كانت أول وأحلى قصة حب عرفناها مع أخي الأكبر حسن”.

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وأضافت: “أخي الطيب وأبويا حسن أعزي روحي قبل أن اعزيك وأعزي كل أهلي في وفاتك حلومة.. لا أتخيل تونس من غيرك أطيب وأحن من عرفت بحياتي، ربي يصبرنا كلنا على غيابك”.

ومن ناحية أخرى، تقدم الفنانة التونسية لطيفة، أغنية جديدة من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وهى أغنية تعبر عن أوجاع الأمة العربية والإنسانية بشكل عام من الإرهاب حول العالم.

وقالت الفنانة التونسية في تصريحات صحفية: “تشرفت بغناء قصيدة “فتنة الإرهاب، من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. كلمات هادفة قوية صريحة تحمل الكثير من أوجاع هذه الأمة لا وبل الإنسانية جمعاء وبالذات فى هذا التوقيت”.