وفاة والدة الفنان هشام عباس

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفيت الأحد، 21 من شهر إبريل، والدة الفنان المصري هشام عباس بعد صراع مع المرض.
الخبر أعلنه المسئول الإعلامي السابق لنقابة المهن التمثيلية أعلن الخبر عبر حسابه على «فيس بوك»، وكتب: «والده صديقي الفنان هشام عباس المطرب المحترم في ذمه (الله) الف رحمه ونور عليها وربنا يصبر قلبه»
ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحلة بعد صلاة العشاء الأحد، 21 إبريل، من مسجد السيدة نفسية، على أن يقام العزاء في يوم الأربعاء بالحامدية الشاذلية.
هشام عباس يقدم برنامج «شريط كوكتيل»، على قناة الحياة، ويستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي للحديث عن ذكرياتهم في مشوارهم الفني وقبل الشهرة.
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