فنانون دخلوا في خلافات مع زوجاتهم: على ربيع ليس الأول!

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: لم يكن الفنان الشاب علي ربيع أول ممثل يدخل في خلاف مع زوجته ويصل السجال بينه وبينها إلى مواقع التواصل الاجتماعي. فقد تعرّض العديد من الفنانين لمشكلات مع زوجاتهم وصلت في بعض الأحيان إلى إقامة دعاوى خلع.

علي ربيع

وكانت السيدة ندى محمود قد اتهمت زوجها الفنان علي ربيع بطردها من المنزل هي وابنتها في تدوينة كتبتها عبر حسابها على "إنستغرام" بعد ساعاتٍ قليلة من تدوينة تحمل تفاصيل أخرى كتبتها عبر حسابها على "فيسبوك".

وجاء فيها: "أمك ثم أمك ثم امك وان قالتلك طلق مراتك و اطردها من بيتها هى و بنتك متترددش يا قلب امك. شكرًا انا وبنتك خصيمك يوم القيامة"، في إشارة إلى أن والدته هي سبب الخلاف بينهما.

وأضافت: "انا خصيمه اى حد ظلمنى انا وبنتى او اثر عليا تأثير سلبى فى حياتى و خربهالى و عند الله تلتقى الخصوم و يوم القيامه نلتقى امام الله، إليك فوضت امرى يا الله وانت خير وكيل".

ولم يرد "ربيع" على اتهامات زوجته التي لاقت تفاعلاً كبيراً بين متابعيه منتقدين تصرفه. علماً بأنه تزوج من ندى قبل سنوات، وبعد شهرته. حيث أقيم لهما حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى ورزق منها بطفلةٍ وحيدة.





""الخليج 365"" ترصد ابرز هذه القضايا بعد الخلاف الأخير الذي انتشرت تفاصيله بين "ربيع" وزوجته، والتفاصيل فيما يلي:

حسين فهمي

بعد زيجةٍ استمرت نحو عامين، قامت السيدة رنا القصيبي بطلب الخلع من حسين فهمي بعد استحالة العيشة بينهما، وحصلت على الحكم بالخلع بعد أشهر في المحاكم منعها فيها فهمي بحكم كونه زوجها من السفر خارج مصر.

محمد الحلو

أقامت زوجة الفنان محمد الحلو السابقة نازك ابراهيم دعوى خلع أمام محكمة الأسرة مؤكدة على أنه ساومها على الطلاق مقابل مبلغ مالي كبير، وشعرت منذ زواجهبه بأنه يرغب في الحصول على أكبر قدر من أموالها. علماً بأنها سيدة انجليزية، وحصلت على الحكم بالخلع من المحكمة .

مصطفى شعبان

بعد فترةٍ وجيزة من زواجه، فوجِئَ الفنان مصطفى شعبان بأن زوجته رفعت عليه دعوى خلع أمام المحكمة لغيرتها الشديدة عليه. وهو ما دفعه إلى بتطليقها ودياً قبل الفصل بالقضية في المحكمة، بعدما تأكدت استحالة العيشة بينهما.



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أحمد عبد الله محمود

دخل الفنان احمد عبد الله في خلاف مع زوجته الفنانة السورية سارة نخلة التي اتهمت والدته بالتسبب في الخلاف بينهما. ولا تزال دعوى الطلاق التي أقامتها منظورة أمام القضاء دون ان يتم الفصل فيها حتى الساعة.



أحمد الفيشاوي

دخل الفنان أحمد الفيشاوي في خلافات حادة مع زوجته هند الحناوي حتى بعد اعترافه بالزواج منها وانجاب ابنتهما لينا حيث تواصل الخلاف القضائي بينهما بسبب النفقة على ابنتهما.



الموزع أحمد ابراهيم

طلبت ياسمين عيسى الزوجة الأولى للموزع الموسيقي أحمد ابراهيم الطلاق منه لزواجه دون علمها من الفنانة أنغام

أحمد سعد

رفعت الفنانة سمية الخشاب دعوى طلاق على زوجها الفنان محمد سعد بعد خلافات عدة نشيت بينهما

أحمد عز

رفعت الفنانة زينة دعوى الخلع على الفنان أحمد عز لاستحالة العشرة بينهما بعد سلسلة قضايا ومحاكمات انتهت بإقرار المحكمة بصحة زواجهما السري وإثبات نسب توأمها له باعتباره والدهما. وهي القضية الشائكة التي شغلت الوسط الاعلامي والفني كثيرا ولا تزال في اروقة المحاكم وسط استمرار الخلاف بينهما على قيمة النفقة للطفلين التي أقرت المحكمة بزيادتها مؤخراً حتى يعيش الطفلين بمستوى يناسب دخل والدهما.