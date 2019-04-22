وفاء عامر متهمة بفبركة فيديو المقلب مع ابنها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: نشرت الفنانة وفاء عامر مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" خلال تواجدها في منزلها. حيث تظهر مع نجلها عمر محمد فوزي الذي أوقعها بمقلب مصور فتلاحقه بالضرب دون علمها بوجود شخص آخر يصورهما.

وتعرضت "عامر" لانتقاداتٍ حادة في تعليقات الجمهور بعد وقتٍ قصير من نشر الفيديو بسبب ارتداء نجلها لقميصٍ مختلف في الفيديو الذي يُفترض أنه صُوِّرَ على دفعةٍ واحدة. وهو ما جعل تعليقات الجمهور تتهمها بمحاولة فبركة المشهد من أجل دعم نجلها في مجال التمثيل لكونه يسعى إلى المشاركة بأعمالٍ فنية. الأمر الذي دفعها لكتابة توضيح بأن نجلها قام بتغيير "التيشرت" بعد اكتشافها المقلب، لكن هذا التوضيح لم يكن مقنعاً للكثيرين!



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