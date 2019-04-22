فيفي عبده تدلي بصوتها في استفتاء الدستور المصري وتلتقط الصور التذكارية

شاركت النجمة فيفي عبدة منذ قليل فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية باللجنة المنعقدة لها بمدرسة الأوقاف الثانوية بمنطقة المهندسين، حيث حرصت على التقاط صور تذكارية في لجنتها بالمهندسين مع المسئولين عن التصويت.ورجال الشرطة والجيش ووجهت فيفي زيادة رسالة للمواطنين على النزول والمشاركة، مؤكد أنه يجب أن تكون أيدينا في أيدي بعض،

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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