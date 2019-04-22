القاهرة - لايف ستايل
شاركت النجمة فيفي عبدة منذ قليل فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية باللجنة المنعقدة لها بمدرسة الأوقاف الثانوية بمنطقة المهندسين، حيث حرصت على التقاط صور تذكارية في لجنتها بالمهندسين مع المسئولين عن التصويت.ورجال الشرطة والجيش ووجهت فيفي زيادة رسالة للمواطنين على النزول والمشاركة، مؤكد أنه يجب أن تكون أيدينا في أيدي بعض،
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
قد يهمك أيضـــــــًا
فيفي عبده تكشف عن بداياتها الفنية وعلاقتها بـ"موشي ديان"
بشري تنشر صورة تجمعها بالفنانة فيفي عبده عبر "انستغرام"
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تدلي بصوتها في استفتاء الدستور المصري وتلتقط الصور التذكارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.