مشاهير اتقنوا أدوار عكس طبيعتهم الجسدية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطلب الفن بذل الكثير من الجهد ربما بشكل منطقى وربما عكس ذلك تمامًا، حيث يمكن للممثل أن يفعل الكثير من أجل الحصول على دور في عمل فني ما، ربما منها اشياء عادية مثل تخفيف وزن، تغيير لون شعر، تغيير نمط الملابس، أو تغييرات لا يستوعبها عقل، مثل تغيير من ذكر إلى انثي والعكس، لذلك تعرف معنا على مشاهير برعوا بمهارة في أدوار عكس طبيعتهم الجسدية. Salt 2010.. Angelina Jolie La mala educacion 2004 .. Gael García Bernal the Danish girl 2015 .. Eddie Redmayne Break fast on Pluto 2005 .. Cillian Murphy Advertisements jack&jill 2011 .. Adam Sandler Boys don’t cry 1999 .. Hilary Swank Hairspray 2007 .. John Travolta She’s the man 2006 .. Amanda Bynes Tootsie 1982 .. Dustin Hoffman

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