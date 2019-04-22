محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
شيعت مساء أمس الأحد، جنازة والدة الفنان هشام عباس، من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة العشاء، ولم يحضر من الفنانين سوى المطرب حميد الشاعري.
ومن المقرر أن يتلقى الفنان العزاء في والدته بعد غدٍ الثلاثاء في مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم، بدلاً من يوم الأربعاء بمسجد الحامدية الشاذلية.
وتوفت والدة الفنان هشام عباس، أمس الأحد، وشُيعت الجنازة في مقابر التونسي على طريق الأوتوستراد، عقب أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط غياب من النجوم.. هشام عباس يشيع جنازة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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