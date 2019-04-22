شيرين رضا بإطلالة أنيقة وحكيم يحمل علم مصر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي: يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة على مواقع التواص الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية. شيرين رضا نشرت الفنانة شيرين رضا، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة. كارمن سليمان نشرت الفنانة الشابة كارمن سليمان، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها من داخل أحد ستوديوهات الصوت. مايا دياب نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها بفستان ذهبي جريء. عائشة بن أحمد نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة سيلفي جديدة لها. بسمة بوسيل نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال. Advertisements شيماء هلالي نشرت الفنانة التونسية شيماء هلالي، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها بفستان قصير نُقش بالورود. أنابيلا هلال نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها بفستان أزرق قصير. أسما منير نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها أثناء ممارستها بعض التمارين الرياضية. حكيم نشر المطرب الشعبي حكيم، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة له وهو يحمل علم مصر. لقاء سويدان نشرت الفنانة لقاء سويدان، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة جمعتها بابنتها "جومانا". ​

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