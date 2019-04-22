النشرة الفنية|فنان في العناية المركزة ووفاة والدة هشام عباس وحقيقة عرض مسرحية شريهان بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، أمس الأحد، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة والدة هشام عباس، وتفاصيل الحالة الصحية للفنان محمدأبو الوفا، ولماذا سمي الفنان سعد أردش بهذا الاسم،وعرض فيلم "الكنز 2" في افتتاح الدورة الأولى لمهرجان العين السينمائي، وغيرها.

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