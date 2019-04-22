بعد تغيير الموعد والمكان.. تفاصيل عزاء والدة هشام عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قرر الفنان هشام عباس تغيير موعد ومكان تلقيه العزاء فى والدته إلى بعد غدٍ الثلاثاء بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، بدلاً من يوم الأربعاء بمسجد الحامدية الشاذلية.

وتوفيت والدة الفنان هشام عباس -اليوم الأحد- وشُيعت الجنازة بمقابر التونسي بطريق الأوتوستراد، بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد السيدة نفيسة.

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