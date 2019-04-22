محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قرر الفنان هشام عباس تغيير موعد ومكان تلقيه العزاء فى والدته إلى بعد غدٍ الثلاثاء بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، بدلاً من يوم الأربعاء بمسجد الحامدية الشاذلية.
وتوفيت والدة الفنان هشام عباس -اليوم الأحد- وشُيعت الجنازة بمقابر التونسي بطريق الأوتوستراد، بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد السيدة نفيسة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تغيير الموعد والمكان.. تفاصيل عزاء والدة هشام عباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.