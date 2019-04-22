بالفيديو.. إليسا: ما كنا نفكر انه بحياتنا نقدر نغني بالسعودية

اعربت النجمة اللبنانية اليسا عن سعادتها بإحيائها اولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية.

وقالت اليسا خلال مقابلة صحفية: “ما كنا نفكر انه بحياتنا نقدر نفوت نغني بالسعودية” واضافت “اليوم في عائلات ومختلط وحلو صرنا قراب ما عاد في بلد عربي انه عندنا مشكلة ان نفوت عليه”.

وكانت إليسا قد أحيت أمس حفلا فى مدينة جدة السعودية، بصحبه الفنان الكبير ماجد المهندس، فى أحدى فنادق منطقة الساحل الغربى.

وتألقت الفنانة اللبنانية، بفستان أسود اللون، من تصميم ماكس مارا، ونشرت اليسا مقطع فيديو لرقصتها عبر حسابها الشخصى، وعلقت: “واحدة من أجمل حفلاتى فى السعودية، شكرًا جدة.”