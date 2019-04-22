بالفيديو: ليلى عبدالله تكشف عن حبيبها الكويتي وتروي تفاصيل قصة حبهما

اعترفت النجمة ليلى عبدالله بأنها تعيش قصة حب حالياً مع شاب كويتي من خارج الوسط الفني، حيث تحدثت لأول مرة عن تفاصيل حياتها العاطفية في أحدث ظهور لها.

وقالت ليلى عبدالله: “إيه بحب كتير.. لقيت حب حياتي خلاص.. لأ ما فيّ قول مين.. مش بحبه بالسر بس هو شخص منه مشهور فليه بجيب سيرته وبحكي عنه وهو ما بده.. هذه أول مرة أعلن الأمر وستكون مفاجأة له هو شخصياً”.

وأعلنت النجمة اللبنانية المقيمة في الكويت أنها تعيش قصة حب مع حبيبها منذ 7 شهور، لكنها لم تتحدث لأحد من أصدقائها داخل الوسط الفني عنه.