بالفيديو محمود عز يطرح أغنية " حلم السنين " تمهيدا لالبومه الجديد

طرح المطرب محمود عز، أغنيته الجديدة " حلم السنين " علي طريقة الفيديو كليب تمهيدا لطرح ألبومه الجديد في الفترة المقبلة. ومن المقرر إذاعتها علي جميع القنوات الفضائية والراديوهات تتحدث الاغنية عن لحظات الفراق والنصيب الذي يصيب الحبيب لظروف خارجة عن إرادته خاصة أنها هذه الحكاية يعيشها الكثير من العشاق بشكل كبير يوميا. الحبيب لظروف خارجة عن إرادته خاصة أنها هذه الحكاية يعيشها الكثير من العشاق بشكل كبير يوميا. " أغنية " حلم السنين " كلمات: هيثم سليم وألحان: ياسر نور وتوزيع عمرو عبدالفتاح واخراج: أحمد حمدي. من ناحية أخري يعكف محمود عز علي وضع اللمسات النهائية لطرح البومه الجديد والذي انتهي من تسجيل أكثر من ٨٠% منه وسيتم طرحه علي هيئة اغاني سينجل منفردة مجمعة في البوم واحد حتي تتيح الفرصة الجمهور متابعة كل أغنية علي حدة.

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