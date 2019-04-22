ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 أن ملك جمال القارات السابق ​عدنان الديراني​ تعرض لحادث سير ليلة أمس السبت نجا منه بأعجوبة. وقد تواصلنا مع الديراني للاطمئنان إلى صحته حيث قال :"كنت أقود سيارتي بعد حضور حفل زفاف في شارع مونو وأتفاجأ بسيارة مسرعة تسير عكس السير ويصطدم بسيارتي والحمد لله لم تكن إصابتي خطيرة لكن تأذت ركبتي وسأخضعها لصورة للاطمئنان إصافة إلى بعض الجروح في يديّ الاثنتين، وبعض الرضوض لكن ما عدا ذلك لا شيء خطيراً". من موقع الخليج 365 نتمنى الشفاء العاجل لـ عدنان الديراني.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور-عدنان الديراني يتعرض لحادث سيرخاص الفن- ملحم زين: "هذه العوامل أهم من الجوائز"خاص... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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