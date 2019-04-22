خاص الفن- ملحم زين: "هذه العوامل أهم من الجوائز"

ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الفنان ​ملحم زين​ في تصريح خاص لموقع الفن على هامش احدى المناسبات الفنية أن محبة الناس للفنان وتقديم ما هو افضل من اعمال فنية، وزيارة الاشقاء العرب الى لبنان والاستمتاع بغنائه هي اهم من اي حدث فني او جائزة معينة.

وكان قد أكد الفنان ملحم زين، لموقع "الفن"، أنه يستعد لطرح ألبومه الجديد في فترة عيد الفطر السعيد المقبل وهو ألبوم منوع باللبناني كما أكد انه سيحيي عدداً كبيراً من الحفلات والجولات الفنية .

ومن ضمن آخر أعمال ملحم زين كان ديو جمعه بالفنان معين شريف لمناسبة عيد الإستقلال اللبناني الـ75 بعنوان "إسمني" وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان سمير صفير، توزيع داني حلو، والكليب من إخراج وليد ناصيف.

وكان ملحم قد طرح قبلة ديو غنائياً جمعه بالفنان العراقي نور الزين، بعنوان "الله عليك" باللهجة العراقية، من كلمات الشاعر رامي العبودي، ألحان نور الزين، والكليب من إخراج رأفت البدر.