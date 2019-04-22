ميرنا وليد - بيروت - تحدّثت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن شخصيتها "مجدولين" في مسلسل "الكاتب" الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل الى جانب الممثل اللبناني باسل خيّاط والممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات.
وتطرّقت أيضاً الى قصة المسلسل المليئة بالتشويق والغموض والإثارة والأسباب التي دفعت الى جعل إطلالتها كلاسيكية في الفترة الأخيرة.
كما أشارت الى أنها تعلّمت اللغة العربية جيّداً ولفظت إسم المسلسل "الكاتب" على طريقتها بعدما تعرّضت السنة الماضية لإنتقادات كثيرة بسبب لفظها لإسم المسلسل "تسانغو" بدل "تانغو".
يذكر أن مسلسل "الكاتب" هو من تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا وإنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها السيد جمال سنان.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- بعد طريقتها الشهيرة في لفظ "تانغو" هكذا تلفظ دانييلا رحمة "الكاتب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.