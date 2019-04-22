خاص الفن- عبير نعمة: "هذا سرّ نجاح أغنية وينك"

ميرنا وليد - بيروت - اعتبرت الفنانة ​عبير نعمة​ أن سر نجاح اغنية "وينك" الكبير والتي حصدت من خلالها جائزة الموركس دور 2019 هي انها تجمع كل العناصر التي تنجح بها الاغنية وهي حالة خاصة، وكل شخص سمعها وجد انها تمثله او عاشها من قبل لذلك كانت قريبة الى كل المستمعين.

وكانت عبير قد مثلت لبنان في احدى اهم الجوائز الثقافية الفنية في العالم حيث انها موجودة في لشبونة – البرتغال، بعد ان تم ترشحيها لنيل جائزة "اغا خان اوورد"، التي تعتبر من ابرز الجوائز الثقافية.

وكانت قد صرحت لموقعنا: "الحقيقة ان ترشيحي لجائزة آغا خان رائعة هي جائزة لها قيمة كبيرة بالعالم بالثقافة والفنون والهندسة، هي جائزة عالمية وهذه السنة الاولى التي تقدم بها جائزة دولية للفنانين وذلك بعد أن يقوموا بترشيحات عديدة، ولجنة دولية تختار من بين الآلاف فنانين معينين لتكريمهم".