خاص وبالفيديو- فادي وزاهي حلو :"لذلك لم نسلم جوزيف عطية جائزته مع بداية حفل الموريكس دور"

ميرنا وليد - بيروت - حل الدكتوران زاهي و​فادي حلو​، صاحبا جائزة الموريكس دور ضيفين على برنامج " نجوم الفن " الذي تعده وتقدمه رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية ​هلا المر​.

في هذا الجزء الأول من المقابلة، رد الدكتوران فادي و​زاهي حلو​ على ملاحظات البعض حول إبقاء الفنان ​جوزيف عطية​ لنهاية حفل الموريكس دور لتسليمه جائزته، وقالا إنه لا يمكن أن تكون إنطلاقة الحفل قوية وتضعف فيما بعد.

لمتابعة كل ما قاله الدكتوران زاهي وفادي حلو في حلقة "نجوم الفن" مع الاعلامية هلا المر تابعوا المقابلة بالفيديو.