الارشيف / فن ومشاهير

صور.. شاهد أسرة "خليل كتخه" فى زلزال مع محمد رمضان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد أسرة "خليل كتخه" فى زلزال مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم ماجد المصرى، تصوير مشاهده فى مسلسل "زلزال"، للنجم محمد رمضان الذى يشاركه فى بطولة العمل ومن المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل، وننشر صورًا لعائلة ماجد المصرى الذى يجسد دور "خليل كتخة" الفلاح وبخيل بشكل غير عادى ويأكل حقوق كل من حوله والفنانة منى عبد الغنى التى تجسد دور زوجته خلال الأحداث وهنادى مهنا التى تجسد دور ابنته ويقع فى غرامها بطل العمل محمد رمضان، ولمياء كرم فى دور ابنته.

57348176_645061442628497_5563812463301885952_n
 
57456855_290480625199912_2721186713471811584_n
 
57450987_245289552974047_7547800871145308160_n
 

ومسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنا وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. شاهد أسرة "خليل كتخه" فى زلزال مع محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا