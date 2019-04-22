شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد أسرة "خليل كتخه" فى زلزال مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم ماجد المصرى، تصوير مشاهده فى مسلسل "زلزال"، للنجم محمد رمضان الذى يشاركه فى بطولة العمل ومن المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل، وننشر صورًا لعائلة ماجد المصرى الذى يجسد دور "خليل كتخة" الفلاح وبخيل بشكل غير عادى ويأكل حقوق كل من حوله والفنانة منى عبد الغنى التى تجسد دور زوجته خلال الأحداث وهنادى مهنا التى تجسد دور ابنته ويقع فى غرامها بطل العمل محمد رمضان، ولمياء كرم فى دور ابنته.













ومسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنا وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.