شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من تسريب الحلقة الثانية من GOT.. ملك الليل فى الشمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتف أعين العالم اليوم إلى شبكةHBO فى انتظار الحلقة الثانية من الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones، والتى بدأت بالصفح عن السير "جيمى لانيستر" من قبل ليدى وينترفل "سانسا ستارك" و"دينيريس تايجريان" أم التنانين، بعد أن تمت محاكمته بعد قتل والدها، والمساعدة فى القبض على والد "سانسا" و"آريا" و"بران" نيد ستارك، مما أدى إلى قتله على يد جوفرى فى الموسم الأول من المسلسل.

ولكن وقفت "بريان من تارث" للدفاع عنه، وكانت السبب الأكبر فى جعلهم يصفحون عنه، بعد أن كشف لهم عن خداع "سيرسى لانيستر" ملكة السبع ممالك، له ولهم، وأنها لا تنوى الدفاع عن الشمال معهم.

وبالتالى عاتبت "دينيريس" مساعدها "تريون لانيستر" بسبب تصديقه لشقيقته، فى وقوفها معهم ضد ملك الليل، مما أدى لمعاتبة "تريون" لـ"جيمى" فى محاولة منه لفهم كذبها عليهم جميعا.

ودافع السير "جورا مورمنت" عن "تريون لانيستر" أمام "دينيريس" وأخبرها أنهم لم يكن ليصلوا لما هم عليه الآن ألا بمساعدته، وبتفكيره، كما طلب منها التحدث مع "سانسا ستارك" لحل المشاكل التى تحول بينهما الاثنين، لتذهب "دينيريس" لـ"سانسا" لتؤكد لها أنها أتت إلى الشمال لمساعدة شقيقها "جون سنو" فى الدفاع عن الشمال بسبب وقوعها فى الحب معه.

لتستوقفها "سانسا" لسؤالها عن الذى سيحل بالشمال بعد أن تنتهى الحرب فى حال فوزهم، لتصمت الثانية، ويقطع حديثهم بسبب وصول "ثيون جريجوى" إلى وينترفل ليساعدهم فى الحرب ضد ملك الليل، وأخبر "دينيريس" أن شقيقته "يارا" عادت لتسترجع جزرهم من جديد لتكون تحت آمرتهم بعد الانتهاء من الحرب.

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كما شهدت الحلقة الثانية عرض مهارات "آريا ستارك" القتالية أمام "جندرى" لتحفيزه على صنع السلاح الذى طلبته منه قبل وصول ملك الليل إلى الشمال.

وعند وقوفهم للاتفاق على الخطة التى سيستخدمونها فى حربهم ضد ملك الليل، بعد وصول "تورمند جيانتبان" و"أديسون توليت"، و"بريك دوندوريان" إلى قلعة وينترفل، وإخبارهم أن جيش الموتى سيصل قبل فجر اليوم التالى، كشف لهم "بران ستارك" أنهم يمكن أن يساعدهم فى حث ملك الليل على الظهور لأن أكثر ما يريده هو قتله للتخلص من ذاكرة العالم، وبالتالى فإن تسهيل عملية قتله ستساعدهم فى التخلص أسرع من الجيش الذى يتبعه.

وقدم "سام تارلى" سيف والده إلى سير " جورا مورمنت " تقديرا منه لما فعله والده معه، حينما تواجد معه فى الجدار، ليحارب به جيش ملك الليل.

ومن أهم أحداث الحلقة هو إعلان "بريان من تارث" فارسة للسبع ممالك على يد "جيمى لانيستر"، بعد أن جمعتهم جلسة كلامية، كلاهما مع "تريون لانيستر" و"ديفوث سيورث" وبودرك باين" و"تورمند جيانتبان".

لتنتهى أحداث الحلقة مع اعتراف "جون سنو" إلى "دينيريس تايجريان" بأنه الابن الشرعى لـ"ليانا ستارك" و"رايجار تايجريان"، واسمه الحقيقى هو "إيجون تايجريان"، وبالتالى فهمت هى أنه آخر رجل لعائلة "تايجريان"، مما يجعله الوريث الشرعى للعرش الحديدى، ليقطع حديثهم أصوات البوق التى علت إعلانا منها على وصول ملك الليل وجيشه إلى وينترفل.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.