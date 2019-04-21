متابعة بتجـــــــــــرد: حصلت قناة “حواس” الإماراتية على حق عرض مسلسل “الضاهر” للفنان المصري محمد فؤاد خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعد أن تعرض العمل إلى سلسلة من التأجيلات.
ويأتي هذا الإعلان بعد حالة الغموض التي سيطرت على مصير العمل بعدما قررت قناة “الحياة” المصرية تأجيل عرضه لأكثر من مرّة خلال الفترة الماضية، ولم تعلن حتى الآن عما إذا كان سيعرض عبر شاشتها خلال الشهر الفضيل.
يذكر أن مسلسل الضاهر يشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم محمد فؤاد، رغدة، فريال يوسف، حسن يوسف وسميرة محسن.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر كلام.. “الضاهر” لـ محمد فؤاد عبر هذه الشاشة في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.