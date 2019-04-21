آخر كلام.. “الضاهر” لـ محمد فؤاد عبر هذه الشاشة في رمضان

متابعة بتجـــــــــــرد: حصلت قناة “حواس” الإماراتية على حق عرض مسلسل “الضاهر” للفنان المصري محمد فؤاد خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعد أن تعرض العمل إلى سلسلة من التأجيلات.

ويأتي هذا الإعلان بعد حالة الغموض التي سيطرت على مصير العمل بعدما قررت قناة “الحياة” المصرية تأجيل عرضه لأكثر من مرّة خلال الفترة الماضية، ولم تعلن حتى الآن عما إذا كان سيعرض عبر شاشتها خلال الشهر الفضيل.

يذكر أن مسلسل الضاهر يشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم محمد فؤاد، رغدة، فريال يوسف، حسن يوسف وسميرة محسن.