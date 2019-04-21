أمير كرارة محتجز في معسكر كلبش 3.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــرد: يكثّف النجم المصري أمير كرارة ساعات تصوير مسلسله الجديد “كلبش 3” للإنتهاء من كافّة مشاهده قبل حلول شهر رمضان المبارك. وبحسب مصادر خاصة بموقعنا يتواجد كرارة يوميًا لفترات طويلة جدًا في مواقع تصوير العمل المنتظر من قبل الجمهور ومحبّيه.

ويشهد الجزء الثالث تطورًا جديدًا في الأحداث حول شخصية ضابط الشرطة سليم الانصارى وما يتعرض له من صعوبات في عمله.

يضم مسلسل “كلبش 3” نجوم جدد من بينهم أحمد عبد العزيز، أحمد العوضي وهشام سليم، إلى جانب أبطال الجزئين الأوّل والثاني، أمير كرارة، روجينا وبسنت شوقي وعمر الشناوي، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

وانتهى “كرارة” أخيرا، من تصوير فيلمه “كازبلانكا”، الذي يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، ومحمود البزاوي، وإياد نصار، وغادة عادل، وأحمد داش، والنجم خالد أرجنش الشهير بالسلطان سليمان، ومن إخراج بيتر ميمي أيضا.