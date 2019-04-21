بين الواجب والهيبة.. تيم حسن يرفع درجة التشويق – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت قناة MBC4 عن برومو جديد لمسلسل “الهيبة الحصاد”، الذي سيخوض به النجم السوري تيم حسن سباق دراما رمضان المقبل.
ويظهر تيم حسن في البرومو الذي لم يتعدَ الـ19 ثانية جالس بصمت في مقعده، ليقول في نهاية الفيديو “في شي اسمو الواجب في شي اسمو الهيبة”.
برومو “الهيبة الحصاد” الجديد ضاعف من حماس الجمهور للعمل، خاصةً أن الملايين من محبّي تيم حسن في الوطن العربي ينتظرون المسلسل بفارغ الصبر.
تجدر الإشارة إلى أن “الهيبة الحصاد” من تأليف، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “الصبح اخوان”.
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