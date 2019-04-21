شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سالى عبد السلام تستغيث بالسفارة المصرية بسبب تعسف ضابط بمطار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغاثت الإعلامية سالى عبد السلام، بالسفارة المصرية فى لبنان حتى تتمكن من العودة إلى مصر، ونشرت فيديو اتهمت فيه أحد الضباط فى مطار بيروت بالتعسف فى التعامل معها، أثناء عودتها برفقة والدتها من لبنان.

ووجهت الإعلامية سالى عبد السلام، استغاثتها للسفارة المصرية عبر مقطع فيديو، علقت عليه "أنا عايزة ارجع بلدى حالاً ومش عايزة ادخل البلد دى تانى! أنا محدش يزعق لأمى وتعيط ويستبلى عليها 4 ساعات واقفين طابور بالمطار واخد الباسبور وعايزنى أعتذر معرفش.. ضغطها واطى حتى الدكتور مجبوش".



سالى عبد السلام فى مطار بيروت

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وقالت "أنا دلوقتى قاعدة فى مطار بيروت بقالى 4 ساعات طيارتنا جت الساعة 7.30 مصر للطيران.. مامى قاعدة تعبانة مجبولهاش أى حاجة مجبولهاش حتى دكتور.. الضابط جه خد منى الباسبور ومعملش أى حاجة وموقفنى فى الطابور 3 ساعات بعد ما عدينا الـ3 ساعات عشان الشريط مش عارفة متشال فجاى بيزعق لمامى.. بقوله متزعقش لمامى وملكش حق تزعق لأمى".

وأضافت "واخد الباسبور بتاع مامى أنا عرفت أخد باسبورى.. مش عارفة ارجع مش عارفة اعمل أى حاجة.. أنا مش عايزة أجى البلد دى تانى خلاص.. أنا هنا يا جماعة لو مش هيحترمونى أنا مش عايزة أجى لبنان تانى أنا عايزة حد يتصرفلى أنا عايزة أوصل"