عجوز تحتضن رمضان وفؤاد يوزع الشاي.. لقطات نجوم الفن في الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حرص الفنانون على المشاركة في اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعوا المواطنين للقيام بواجبهم تجاه بلدهم، ونالت مشاركتهم تلك ترحيبًا وحفاوة.

نرصد لكم في التقرير أبرز لقطات نجوم الفن في اليوم الثاني في الاستفتاء:

محمد فؤاد والشاي

ظهر الفنان محمد فؤاد أثناء إدلائه بصوته وسط المواطنين أمام لجنته الانتخابية بالجامعة العمالية في مدينة نصر. وكان يقدم "الشاي" للمشاركين في الاستفتاء.

سيدة تحتضن محمد رمضان

أدلى الفنان محمد رمضان بصوته في لجنته الانتخابية بالدقي، وسط احتشاد عدد كبير من جمهوره، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

وظهر رمضان في مقطع فيديو يقبل رأس سيدة مسنة، دعت له: "أنا بحبك وبحب أغانيك، ربنا يكفيك شر المرض"، و"ربنا يسعدك"، فيما وعدها رمضان بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

سمية الخشاب ووالدتها

حضرت الفنانة سمية الخشاب رفقة والدتها للإدلاء بصوتيهما داخل لجنتها الانتخابية بمدرسة التربية الفكرية في الهرم.

وقالت الخشاب: "كان لازم انزل وأشارك في تعديل الدستور لان ده حقي كمواطنة وحق بلدي عليا عشان استقرار مصر، وبقول لأي حد منزلش لازم تنزل وتشارك لأن المشاركة في حد ذاتها شيء إيجابي واحنا بنخاف على بلدنا وعشان كده لازم ننزل ونشارك".

بيومي فؤاد يدعو للرئيس

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دعا الفنان بيومي فؤاد المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي انطلقت أمس السبت، لافتًا إلى تصويته بنعم تأييدًا منه للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف فؤاد، في تصريحات أدلى بها إلى قناة "Ten"، اليوم الأحد: "بادعو كل الناس تنزل وتقول رأيها بحرية وماتبقاش سلبية، وأنا قُلت نعم، لأن من وجهة نظري أنا شايف الراجل ده بيعمل إيه، وواثق فيه جدًّا، ومصدقه جدًّا، وربنا معاه وينصره".​

شيرين تدعو للمشاركة

وشاركت المطربة شيرين عبد الوهاب، وكتبت عبر حسابها الشخصى "تويتر": "انزل وشارك برأيك النهاردة وخد خطوة إيجابية في حق بلدك. كل صوت مهم".

وأدلت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد بصوتها في لجنتها بكلية التربية الرياضية بالزمالك. كما شاركت الفنانة هالة صدقي في لجنة كلية فنون جميلة بالزمالك. وشارك أيضًا بالاستفتاء الفنان محمود حميدة، وكذلك الفنانة منال سلامة.

ومن بين المصوتين في اليوم الثاني للاستفتاء كذلك محمد رياض، والذي صوت بلجنته في مركز شباب الشيخ زايد، وفي اللجنة نفسها أدلت الفنانة صابرين بصوتها في الاستفتاء.

كما صوت الفنان جمال عبد الناصر بلجنته في مدرسة التربية الفكرية بالهرم، بينما صوت الفنان حسن الرداد وشقيقته بالدقي.

وشارك الفنان شريف منير بصوته في الاستفتاء بلجنته في مدرسة على الجارم بالمنيل، كما أدلت المخرجة إيناس الدغيدى بصوتها بالمدرسة الإعدادية في العجوزة.

وكذلك صوت الفنان أشرف عبد الغفور بلجنته في كلية فنون جميلة بالزمالك، وشاركت الفنانة غادة نافع في الاستفتاء على بلجنتها الانتخابية بمنطقة الدقي.

وأدلى الفنان هادي الجيار بصوته بلجنته الانتخابية بمدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوبر، كما حرصت الفنانة الكبيرة ليلي طاهر، على الإدلاء بصوتها في استفتاء تعديل بعض مواد الدستور بلجنتها الانتخابية بمدرسة الأهرام التجارية بنين بحدائق الأهرام.

ومن بين الفنانين الذي حرصوا على التصويت في اليوم الثاني للاستفتاء كذلك أمينة وذلك بمدرسة الزهراء المشتركة بميت عقبة، وكذلك المطرب الشعبي محمود الليثي، بلجنته بمنطقة الهرم.

وأدلت الفنانة نجوى فؤاد بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إلى جانب الفنانة هبة عبد الغني وذلك داخل لجنة الوافدين بمدرسه الشيخ زايد الثانوية بنات.