بالفيديو| فيفي عبده تدلي بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية: "لازم ننزل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلاله وهي تدلي بصوتها في لجنتها الانتخابية الخاصة باستفتاء التعديلات الدستورية.

وقالت بالمقطع الذي شاركت به جمهورها: "مش مهم تحط إيه المهم تنزل".

وظهرت فيفي بالفيديو وهي تمنع المصورين من تصوير اختيارها بورقة الاقتراع، وحثت المواطنين على النزول والمشاركة بالاستفتاء

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وانطلقت، أمس السبت، عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدى الأيام الثلاثة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.