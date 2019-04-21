المؤلف أيمن سلامة يدلي بصوته في التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تصوير - محمود عبد الناصر:

أدلى المؤلف أيمن سلامة، اليوم الأحد، بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة التربية الفكرية في الهرم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل. ​​