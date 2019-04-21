البوستر الرسمي الأول لـ"ياسر جلال" في "لمس أكتاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر السيناريست هاني سرحان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" البوستر الرسمي الأول لمسلسل "لمس أكتاف" للفنان ياسر جلال.

وظهر على البوستر ياسر جلال مصابًا ببعض الكدمات، وعلق هاني على البوستر:"البوستر الرسمى الأول .. أدهم ".

وتدور أحداث المسلسل حول الملاكم "أدهم" الذي يتورط في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة تتم مطاردته من العصابات، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

