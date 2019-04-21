- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر السيناريست هاني سرحان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" البوستر الرسمي الأول لمسلسل "لمس أكتاف" للفنان ياسر جلال.
وظهر على البوستر ياسر جلال مصابًا ببعض الكدمات، وعلق هاني على البوستر:"البوستر الرسمى الأول .. أدهم ".
وتدور أحداث المسلسل حول الملاكم "أدهم" الذي يتورط في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة تتم مطاردته من العصابات، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر البوستر الرسمي الأول لـ"ياسر جلال" في "لمس أكتاف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.